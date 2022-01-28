Медведчук объяснил нагнетание риторики о мнимой «российской угрозе»

Нагнетание риторики о мнимой «угрозе» со стороны России делается с тем, чтобы отвлечь граждан от целого ряда внутренних проблем Украины, считает глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Ситуация нагнетается в космических масштабах. „Опасность“, которой реально не существует. Потому что вот эта проповедь, что завтра война, что завтра якобы вторжение российских войск, завтра гибель людей, разрушение страны... Вот это все политика отвлечения внимания от насущных проблем. От цен, от продовольственной, энергетической проблемы, от рабочих мест, которых нет, от роста жилищно-коммунальных тарифов и много другого», — сказал Медведчук в эфире телеканала «Россия 24».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.