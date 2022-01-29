Медведчук: У Зеленского нет политической воли для реализации минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не имеют политической воли для реализации Минских соглашений. Такое мнение в эфире телеканала «UkrLive» выразил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

По словам оппозиционного политика, если это не изменится, то любая следующая встреча, направленная на решение конфликта на востоке Украины, «будет пустой».

«У Зеленского и его окружении нет политической воли и намеренного урегулирования, и оно не появилось на сегодняшний момент. Пока оно не появится, никаких сдвигов не будет. Причина этого абсолютно разная. Можно называть различные версии, различные векторы, влияние, то, что он находится полностью под внешним управлением, и то, что может быть официально говорят одно, а неофициально дают другие команды, это тоже все возможно. Но дело в том, что, на мой взгляд, Зеленский должен ориентироваться только на Украину как государство и на украинских граждан, тех, которые избрали его на этот высокий пост», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он отметил, что украинская сторона умалчивает о договоренностях, которые касаются выполнения Минских соглашений.

«Зеленский и его служба, протоколы, и пресс-служба не сообщила ничего», — указал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук ранее выразил мнение, что политической воли у президента Украины Владимира Зеленского на установление мира на Донбассе пока нет.