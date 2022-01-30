В Украине за сутки почти 25 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 24 508 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 3 145 человек, 94 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 29 января в Украине: зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 3 378, медработников — 444); 34 202 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12092 человека, вторую дозу — 11400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу — 10475 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 692 человек; летальных исходов — 94; поправилось — 3 145 человек», — сказано в утренней статистике ведомства в телеграмм-канале.

Днем ранее, 29 января за сутки выявили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19, 28 января фиксировалось 34 408 новых случаев, 27 января выявили 32 393 новых случая заболевания СOVID-19, 26 января за сутки выявили 24 321 новый случай заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 042 469 человек; выздоровело — 3 618 402 человека; летальных исходов — 100 125.

С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу — 15 318 149 человек, получили две дозы — 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу — 16 597 человек, бустерную дозу — 333 018 человек. В общей сложности проведено 30 279 598 прививок.