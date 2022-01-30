США делают все, чтобы столкнуть Россию и Украину, - Володин

Лобового столкновения России и Украины жаждет Вашингтон, который делает всё, чтобы поссорить два родственных народа, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер указал, что неудивительно, что коллеги депутата Верховной Рады Виктора Медведчука на вопрос, озвученный украинским политиком в интервью «России 24», почему они игнорируют приглашение приехать в Россию и за столом переговоров добиваться мира, ответят отказом.

«Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет. В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства», — отметил Володин.

По словам парламентария, почти все проблемы Украины, в которой «живет добрый трудолюбивый народ», а уровень жизни во времена СССР «был одним из самых высоких», проистекают из «отсутствия национально ориентированных элит».

«России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого», — подчеркнул глава Госдумы.

Володин призвал депутатов Рады помнить об особой ответственности перед Украиной, поскольку, в отличие от президента Зеленского, который, как и его предшественники, пытается лишь удержаться за свое кресло, им «необходимо думать о гражданах и интересах своей страны».

«Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех», — заключил он.