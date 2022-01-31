В Украине за сутки более 20 тысяч новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 22 026 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 346 человек, 78 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 30 января в Украине зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 865, медработников — 337); 20 983 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу — 7653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу — 6708 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 2 322 человека; летальных исходов — 78; поправилось — 4 346 человек», — сказано в утренней статистике ведомства в телеграмм-канале.
Днем ранее, 30 января выявили 24 508 новых случаев заболевания, 29 января за сутки выявили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19, 28 января фиксировалось 34 408 новых случаев, 27 января выявили 32 393 новых случая заболевания.
За все время пандемии в Украине: заболело — 4 064 495 человек; выздоровело — 3 622 745 человек; летальных исходов — 100 203.
С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу — 15 324 673 человека, получили две дозы — 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу — 16 695 человек, бустерную дозу — 339 726 человек. В общей сложности проведено 30 300 581 прививки.
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