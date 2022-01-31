Блинкен и Остин проинформируют Конгресс США о ситуации вокруг Украины

Представители администрации США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, проинформируют американских конгрессменов о ситуации вокруг Украины в четверг, 3 февраля. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, запланированы также выступления председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли и директора национальной разведки Эврил Хейнс. Сначала они проведут брифинг для Палаты представителей, а затем выступят перед полным составом Сената США.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси попросила, чтобы представители вашингтонской администрации провели для конгрессменов брифинг по ситуации вокруг Украины.