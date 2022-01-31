Порошенко отказался давать показания ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко отказался давать показания по «угольному делу» и покинул помещение Бюро.

«Народный депутат Украины Петр Порошенко отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ДБР. Он также отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано», — говорится в сообщении Бюро, размещенном в понедельник на странице в «Фейсбук».

По информации ГБР, о следующей дате вызова Порошенко будет сообщено дополнительно.

Порошенко в понедельник прибыл на допрос и заявил, что отказывается от дачи показаний. «Я как ответственный политик... и законопослушный гражданин прибыл на допрос по абсолютно пустому никчемному делу», — сказал он журналистам у входа в Бюро.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.