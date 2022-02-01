В Украине за сутки снова выявили более 30 тысяч случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 30 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 8 835 человек, 192 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 31 января в Украине зафиксированы 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 4 056, медработников — 337). 65 655 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу — 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу — 16 372 человека. Также за прошедшие сутки госпитализированы — 2 069 человек, летальных исходов — 192, выздоровели — 8 835 человек», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Днем ранее, 31 января, были выявлены 22 026 новых случаев заболевания, 30 января — 24 508 новых случаев, 29 января за сутки выявили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19, 28 января фиксировалось 34 408 новых случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 095 263 человек; выздоровело — 3 631 580 человек; летальных исходов — 100 395.

С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человек, из них получили первую дозу — 15 347 951 человек, получили две дозы — 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу — 17 175 человек, бустерную дозу — 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.