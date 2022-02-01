В зарубежных СМИ поддержали инициативу Медведчука относительно межпарламентского диалога между Украиной и Россией

Вопрос взаимоотношений Украины и России остается одним из основных на повестке дня зарубежных средств массовой информации. В то время как одни издания продолжают нагнетать ситуацию, пугая читателей якобы готовящимся российским вторжением, другие — подчеркивают важность любых предпосылок к диалогу между двумя странами. Так один из популярных англоязычных информационных ресурсов Gaming Deputy, пишет о том, что инициатива председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о поиске решения в рамках межпарламентского диалога позитивно скажется на разрешении разногласий между Украиной и Россией.

Интернет-издание напоминает, что народный депутат Украины от крупнейшей оппозиционной политсилы в стране Виктор Медведчук предложил создать группы дружбы между парламентами России и Украины, что, по его словам, поможет урегулировать нынешнюю ситуацию. В свою очередь спикер Государственной Думы Вячеслав Володин согласился с украинским коллегой и пригласил Медведчука и других украинских депутатов приехать в Госдуму.

«Ждем, когда Виктор Владимирович и его коллеги — депутаты Верховной Рады, члены группы дружбы — приедут в Госдуму для обсуждения вопросов и выработки решений в парламентском измерении», — цитирует Gaming Deputy ответ Володина, опубликованный в Telegram российского политика.