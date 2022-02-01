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Медведчук: Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией

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Медведчук: Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией

Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией. Такое заявление в эфире телеканала «UkrLive» сделал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять с Россией понятно. На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами азиатского тихоокеанского региона. И они видят в этом причину тех успехов, которые Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке. Это все встречает негодование и неприятие со стороны Запада. А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, — это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях, я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО», — отметил Виктор Медведчук.

При этом оппозиционный политик напомнил, что США являются хозяевами НАТО, и позиция США является главной для всех стран НАТО.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что он не верит во вторжение в Украину.

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«Потому что когда мы говорим по поводу вторжения, а это вы правильно сказали в начале нашей беседы, о том, что вторжение сегодня стало популярным словом, наверное, в Интернете оно больше всего встречается — „вторжение“, „вторжение“. Мы то понимаем, что речь идет о якобы вторжении российских войск на территорию Украины, и это тема, которая нагнетается. Но, извините, если эта тема реально существует в умах Зеленского и окружения, если она представляет опасность, как это они пытались навязать эту точку зрения как мнение наших граждан, так вы ж что-то делайте», — отметил оппозиционный политик.

Виктор Медведчук, отношения с Россией
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