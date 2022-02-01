ИноСМИ цитируют Медведчука: Создание «группы дружбы» между парламентами России и Украины - шаг к нормализации отношений между странами

Создание «группы дружбы» между парламентами России и Украины — важный шаг к нормализации отношений между странами. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук, пишет англоязычный новостной сайт OopsTop.

«Государственная Дума создала депутатскую группу по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов... Создание группы дружбы между парламентами России и Украины является важным шагом к нормализации отношений между нашими странами», — цитирует издание слова Медведчука, из опубликованного заявления на сайте его политсилы.

При этом добавляется, что по словам политика, эта инициатива является своевременной и необходимой для двух государств.

«В этих условиях для предотвращения дальнейшей эскалации именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать сложившуюся ситуацию через открытый диалог и разумный компромисс», — отметил Медведчук.

Напомним, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук отметил, что в Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов.

По словам последнего, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, планируется работать со всеми здоровыми силами в Украине, в том числе и вне Рады.

В свою очередь, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу Медведчука и отметил, что диалог между Госдумой и ВР — единственно правильный путь.