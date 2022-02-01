После смены власти, о которой говорят западные источники, прокуроров, судей и следователей, которые исполняли незаконные хотелки Зеленского, ждет суровое наказание, - публицист

Зеленский уверяет украинцев, что вторжения РФ в Украину не будет. А вот британцы и американцы настаивают на том, что в Украине возможна смена власти в самое ближайшее время, в случае если это произойдет.
Об этом пишет общественный деятель Александр Потемкин.
«Что будет дальше? Вывод очевиден. Зеленский и его ближайшее окружение сбегут доживать свои дни в эмиграции на свои офшорные деньги. А те, кто по его хотелкам держал под арестом Медведчука, не сбегут. Их ждет суровая, но справедливая расплата. В первую очередь, над прокурорами, следователями и судьями, которые по методичкам Банковой фальсифицировали уголовные дела, в частности против Виктора Медведчука, близкого соратника Владимира Путина. Потому самое время одуматься, а стоит ли исполнять все незаконные пожелания Зеленского, который бросит своих слуг, как только на горизонте возникнет угроза.
Хочется посоветовать окружению президента бежать от него подальше, ибо он затянет всех с собой на дно», — отмечает он.
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