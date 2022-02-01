Виктор Медведчук: Главный вопрос, который должны рассмотреть в Совбезе ООН, как выполняются Минские соглашения

Главный вопрос, который должны рассмотреть в Совбезе ООН - это как выполняются Минские соглашения.

Об этом написал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в своем Telegram-канале.

«США обратились в Совбез ООН для того, чтобы заслушать вопрос о концентрации российских войск на границе Украины и России и выяснить эту ситуацию. У меня возникает вопрос: если вы сторонники Минских соглашений, их реализации (я имею в виду США в лице господина Байдена, руководителя Госдепа Блинкена, Нуланд и остальных официальных лиц), почему вы не поставите вопрос о том, что главным является не концентрация российских войск на границе с Украиной?», — отмечает политик.

«А главный вопрос заключается в том, что Минские соглашения утверждены резолюцией Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года ‒ как они выполняются?

Это же Совет Безопасности их утвердил. Поставьте этот вопрос и начинайте обсуждать, почему и кто не выполняет эти соглашения.

Но США идут по другому пути, их заявление о якобы вторжении российских войск в Украину — это реалии, и эти реалии надо обсуждать. Более того, та военная помощь, которая сегодня нарастает где-то даже в геометрической прогрессии, — это тоже провокация своего рода. И для тех, кто сегодня противостоит на линии соприкосновения на Донбассе между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. И для поддержки вот этих слухов, которые, на мой взгляд, являются необоснованными, но которыми нагнетают сегодня эмоционально, публично ситуацию, убеждая в том, что такое противостояние возможно, возможны боевые действия, возможна война. Когда это делает украинская власть, я понимаю: это для того, чтобы отвлечь внимание. Когда это делают американцы, то они продолжают давить, мне кажется, на Россию для того, чтобы она не требовала выполнения тех мер, которые направлены на защиту интересов национальной безопасности России. В том числе и в том обращении, которое было адресовано Штатам и на которое Россия получила ответ, по поводу которого господин Лавров сказал, что там нет ничего положительного по главному вопросу, то есть вопросу расширения НАТО на восток.

Есть те вопросы, которые заслуживают внимания, но это вопросы второстепенного характера», — написал Медведчук.