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Медведчук: США не нужно принимать Украину в НАТО. Они уже занимаются освоением территории Украины

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Медведчук: США не нужно принимать Украину в НАТО. Они уже занимаются освоением территории Украины

Соединенным Штатам Америки не нужно принимать Украину в НАТО, поскольку они уже занимаются освоением ее территории. Об этом в эфире UkrLive заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«США хорошо понимают, что такое Украина как член НАТО. Более того, им это и не нужно, по большому счету. Это тоже одна из тайн. Почему не нужно? Они пошли по другому пути уже полтора или два года. Они идут по пути освоения со стороны НАТО территории Украины. Построения того, что называется базами, но официально базой называться не будет, — учебные центры, поставка оружия, инструктора. То есть, фактически они проводят политику сотрудничества НАТО-Украины, без членства Украины в НАТО они делают фактически ее территорию плацдармом для НАТО и действий любых НАТО в отношении любых государств, в том числе в отношении России», — отметил политик.

По его мнению, именно поэтому Россия поставила вопрос о «гарантиях безопасности».

«Россия поставила вопрос ребром. Почему она поставила? Потому что она говорит, что „красные линии“, для нас красные линии в контексте угрозы национальной безопасности РФ. И этими „красными линиями“, пересечением их, является вступление Украины в НАТО. Но не только вступление Украины в НАТО, но и освоение территории со стороны НАТО в Украине. То есть, построение этих учебных центров, инструктора и другие действия, которые означают только одно, они не могут быть двойного толкования, они однозначны по своему содержанию и по своему толкованию. И именно поэтому Россия поставила этот вопрос письменно в отношении гарантий нерасширения НАТО и по многим другим вопросам. Именно поэтому Россия понимала, что каждый день, каждый месяц идет по пути того, что Украина, даже не будучи членом НАТО, станет территорией НАТО», — пояснил Медведчук.

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При этом политик добавил, что сам является постоянным и последовательным противником НАТО.

«Я очень хочу, делал и буду делать все для того, чтобы Украина не вступила в НАТО, потому что считаю, что для Украины, для нашей страны самый лучший статус — это внеблокового государства. Да и люди, в принципе, так же считают», — резюмировал он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.

НАТО, Виктор Медведчук
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