Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады из-за дел с участием нардепов

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы заслушать информацию министра внутренних дел, генерального прокурора и руководителя Государственного бюро расследования (ГБР) о делах, в которых фигурируют народные депутаты.
«Я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы обязаны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!» — заявил Арахамия.
По его словам, в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Александра Трухина, Сергея Кузьминых (фракция «Слуга народа»), Петра Порошенко («Европейская солидарность»), Виктора Медведчука («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Олега Воронько, Артема Дмитрука (оба внефракционные), а также «устаревших расследований» в отношении Александра Юрченко (не входит ни в одну из фракций) и Ярослава Дубневича (группа «За майбутне»).
Заявление Арахамии обнародовала в Телеграме спикер фракции Юлия Палийчук.
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