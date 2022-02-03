В Украине за сутки почти 40 тысяч новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 39 620 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 380 человек, 210 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 02 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 4 446, медработников — 1 035); 73 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу — 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, бустерную дозу — 20 826 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 4 136 человек; летальных исходов — 210; поправилось — 9 380 человек», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 февраля за сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 января, были выявлены 22 026 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 169 897 человек; выздоровело — 3 650 854 человек; летальных исходов — 100 809.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу — 15 396 723 человека, получили две дозы — 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу — 18 728 человек, бустерную дозу — 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.