Войти
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
дружба народов
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике
официально
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки почти 40 тысяч новых случаев заболевания Сovid-19

458
В Украине за сутки почти 40 тысяч новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 39 620 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 380 человек, 210 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 02 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 4 446, медработников — 1 035); 73 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу — 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, бустерную дозу — 20 826 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 4 136 человек; летальных исходов — 210; поправилось — 9 380 человек», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 февраля за сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 января, были выявлены 22 026 новых случаев заболевания.

Читайте также: В Германии собираются начать вводить четвертую дозу вакцин против COVID-19

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 169 897 человек; выздоровело — 3 650 854 человек; летальных исходов — 100 809.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу — 15 396 723 человека, получили две дозы — 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу — 18 728 человек, бустерную дозу — 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 февраля 2022
Среда, 2 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016