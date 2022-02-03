Блогер: TIME пишет, что политические репрессии Зеленского против Медведчука необоснованные

Известный американский журналист Саймон Шустер в своей статье для журнала Time делает вывод, что все санкции Зеленского против Виктора Медведчука являются незаконными и голословными.

Об этом пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«Журналист утверждает, что санкции против Медведчука и трех оппозиционных каналов были введены, когда рейтинг Зеленского упал, а ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических опросах.

Кроме того, автор прямо утверждает, что так называемая „деолигархизация“, которую проводит Зеленский — это политика направленная в первую очередь, против его политических оппонентов», — отмечает автор.

«И самое главное. Данный материал фактически подтверждает тезис о внешнем управлении Украиной. Ведь Зеленский, санкциями против Медведчука хотел... сделать подарок Джо Байдену.

«Зеленский стал особенно беспокоиться о телевизионных каналах партии... Когда в феврале прошлого года он решил прекратить вещание каналов ... это было задумано как приветственный подарок администрации Байдена... По словам Данилюка (в то время первого советника президента по национальной безопасности), решение преследовать друга Путина „было рассчитано так, чтобы вписаться в американскую повестку дня“, — говорится в материале.

Публикация в Time — это очередной гвоздь в политический гроб Зеленского. Диктатура, политические преследования оппозиции, закрытие оппозиционных каналов, добровольная передача страны под внешнее управление. И это неполный перечень того, что обличает американский журналист.

Такой человек как Зеленский недостоин быть президентом Украины. Надеюсь, он им пробудет еще недолго», — считает Киквидзе.