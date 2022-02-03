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Американский журнал Time назвал репрессиями преследование Зеленским лидера украинской оппозиции Медведчука

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Американский журнал Time назвал репрессиями преследование Зеленским лидера украинской оппозиции Медведчука

Американский журнал Time назвал репрессиями преследование президентом Украины Владимиром Зеленским лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

Как отмечается в материале Time, политическая партия Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» представляет собой крупнейшую оппозиционную силу в парламенте, имеющую миллионы сторонников и за последний год эта партия подверглась нападкам. Так, в мае Медведчука обвинили в государственной измене и поместили под домашний арест в Киеве, пишет американское издание.

Журналисты отмечают, что на протяжении 21 года своего пребывания у власти российский президент Владимир Путин рассматривал Украину как братский народ, связанный с РФ узами веры, семьи, политики и тысячелетней общей историей.

«Одним из лучших способов влияния Путина на Украину — это Медведчук и его политическая партия. Поэтому не стоит удивляться тому, что военное противостояние России с Западом обострилось одновременно с репрессиями против его друга», — констатирует СМИ.

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Отметим, ранее Путин заявил, что Вашингтон использует Киев как инструмент сдерживания России, не заботясь об интересах украинской стороны. Российский президент подчеркнул, что Москва стремится избежать эскалации ситуации в Украине, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и ЕС, и Украины. Он выразил надежду, что Кремль и Белый дом сумеют найти решение возникшей проблемы, но каким оно будет, пока говорить сложно.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

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политический эксперт

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писатель, психолог

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