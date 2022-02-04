В Украине за сутки выявили более 40 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 43 778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 497 человек, 174 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 3 февраля в Украине: зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 4 381, медработников — 873); 75 304 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23482 человека, вторую дозу — 28444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу — 22683 человека. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 4 328 человек; летальных исходов — 174; поправилось — 9 497 человек», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 3 февраля за сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 февраля за сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 213 675 человек; выздоровело — 3 660 351 человек; летальных исходов — 100 983.

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу — 15 420 205 человек, получили две дозы — 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу — 19 423 человека, бустерную дозу — 421 057 человек. В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.