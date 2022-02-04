Журнал Time написал статью о близкой дружбе Путина и Медведчука, а также о преследовании лидера ОПЗЖ в Украине

Американский журнал Time опубликовал большую статью о близкой дружбе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и президента Российской Федерации Владимира Путина. Вместе с этим в материале описано незаконное преследование лидера оппозиции в Украине.

Автор статьи напоминает, что Медведчук и Путин дружат уже много лет.

«Виктор Медведчук близок с Путиным на протяжении десятилетий. Они вместе отдыхают на Черном море. Они поддерживают деловые отношения», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что их дружба стала еще крепче после 2014 года.

В материале указывается, что Путин всегда относился к Украине как к братской стране.

«На протяжении 21 года своего пребывания у власти Путин рассматривал Украину как братский народ, связанный с Россией узами веры, семьи, политики и тысячелетней общей историей», — указывает автор.

В 2019 году Виктор Медведчук вернулся в большую политику и его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала второй по величине партией в Верховной Раде после президентской «Слуги народа».

Новый президент Владимир Зеленский начал преследовать своего главного оппонента. Высокопоставленный американский чиновник рассказал Time, что «когда правительство Зеленского решило преследовать Медведчука, США приветствовали это. Методы, используемые в этой борьбе, были новыми и противоречивыми. Вместо того чтобы работать через систему правосудия, Зеленский ввел против своих оппонентов санкции.

Несмотря на все политические репрессии, с началом пандемии коронавируса Медведчук встретился с Путиным и обсудил поставки в Украину российской вакцины «Спутник V», которая одна из первых в мире прошла все испытания и показала высокую эффективность.

«Результатом их переговоров в тот день стала договоренность о том, что Россия поставит Украине миллионы доз своей вакцины и позволит украинским лабораториям производить ее бесплатно. Когда Медведчук представил это предложение Киеву, правительство отвергло его...Но по мере того как число умерших в Украине росло, а с Запада поставок вакцины не было, избиратели массово отвернулись от Зеленского», — говорится в статье.

В журнале акцентируют внимание на том, что с 2014 года, Медведчук выступал в качестве одного из ведущих переговорщиков на многочисленных раундах мирных переговоров, часто добиваясь освобождения временно удерживаемых лиц. Однако Зеленского такие аргументы не тронули и оппозиционного политика отправили под домашний арест, который продолжается уже десятый месяц кряду.