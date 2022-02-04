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Президент сравнил закрытые без суда украинские каналы с Аль Капоне. Это криворожская школа права, - журналист

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Президент сравнил закрытые без суда украинские каналы с Аль Капоне. Это криворожская школа права, - журналист

Президент Зеленский в материале журнала Time использовал сравнение украинских журналистов со всемирно известным мафиози Аль Капоне, тем самым подставив ногу самому себе и своей никчемной политике узурпации власти. Ведь даже тогда, при нескрываемой личной неприязни легендарного директора ФБР Гувера к гангстеру, Аль Капоне судил суд, как это и полагается во всех цивилизованных странах мира. В Украине же правом «вершить правосудие» Зеленский наделил себя единолично.

Об этом пишет журналист Ульяна Медвецкая.

«О чем речь? Известный американский журналист Саймон Шустер написал статью для журнала Time о близкой дружбе Путина и Медведчука, влиянии оппозиционера на отношения Украины и России и отношениях лидера РФ с теперешней украинской властью, в том числе с президентом Зеленским.

Что удивительно, даже западный журналист в своем материале четко выделил главные тезисы, которые так упорно игнорирует украинская власть. Например, журналист констатирует, что Медведчук — один из самых эффективных переговорщиков в вопросах достижения мира на Донбассе, а также интерес Зеленского в незаконном закрытии медиа в Украине за последние два года.

Здесь остановимся подробней. Во время общения с Шустером Зеленский проигнорировал вопрос о том, насколько правильным решением было закрыть несколько украинских телеканалов «без суда и следствия».

В то же время Зеленский позволил себе сравнить работу этих СМИ с деятельностью Аль Капоне. Здесь опустим за скобки то количество украинских военных, удерживаемых лиц и просто мирных жителей на Донбассе, которых Зеленский лишил жизни своим бездействием и безалаберной политикой.

Опустим даже и то, что свою работу эти телеканалы начали в момент Революции Достоинства и очень активно набрали свою аудиторию именно тогда, когда стояли на Майдане рядом с митингующими, а не играли на рояле на гастролях.

Но, конечно, Зеленскому необходимо было в кратчайшие сроки закрыть каналы, которые на всю Украину транслировали переговоры лидеров оппозиции по обмену удерживаемыми лицами, о передаче стороной ОРДЛО в одностороннем порядке украинцев из тюремных застенок Донецка. Сделать это через суд у него бы не получилось однозначно.

А вот интересно, что Зеленский молчит про нардепа своей фракции Трухина, который пьяным совершил ДТП, где пострадали люди. Молчит про нардепа Кузьминых, который брал взятки за поставки оборудования в больницы.

Уверена в одном, когда каденция Зеленского подойдет к концу, за всю его «политику беспредела» он все-таки удостоится чести ответить по закону, даже несмотря на то, что такой возможности он не предоставляет сегодня своим «неугодным». Тогда-то и посмотрим, кто будет больше похож на Аль Капоне», — отмечает автор.

Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
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