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В Украине снова более 40 тысяч новых случаев Сovid-19 за сутки

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В Украине снова более 40 тысяч новых случаев Сovid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 42 533 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 628 человек, 185 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 04 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 4 268, медработников — 920); 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу — 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу — 23 673 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано — 3 918 человек; летальных исходов — 185; поправилось — 9 628 человек», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 4 февраля коронавирусом заболело 43 778, 3 февраля за сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 февраля за сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 256 208 человек; выздоровело — 3 669 979 человек; летальных исходов — 101 168.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу — 15 442 557 человек, получили две дозы — 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу — 20 040 человек, бустерную дозу — 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.

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