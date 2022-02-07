В Украине за сутки свыше 23 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 23 378 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 5 024 человек, 115 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 06 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 242, медработников — 394); 18 626 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу — 8028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу — 4771 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 2 699 человек; летальных исходов — 115; поправилось — 5 024 человека», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.
Днем ранее, 6 февраля новых случаев коронавируса достигло 27 851, 5 февраля за сутки выявили 42 533 новый случай заболевания СOVID-19, 4 февраля коронавирусом заболело 43 778, 3 февраля за сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом.
За все время пандемии в Украине: заболело — 4 307 437 человек; выздоровело — 3 681 092 человек; летальных исходов — 101 392.
С начала вакцинальной кампании привито 15 458 482 человека, из них получили первую дозу — 15 458 480 человек, получили две дозы — 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу — 20 332 человека, бустерную дозу — 459 230 человек. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.
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