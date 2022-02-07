Закрытие YouTube-площадок каналов UkrLive и «Перший Незалежний» подтверждает, что только эти СМИ являются настоящей оппозицией Зеленскому, - публицист

Офис президента в лице господина Зеленского и собравшейся там компании официально подтвердил, что только телеканалы из орбиты ОПЗЖ Медведчука являются настоящей, качественной оппозицией.

Об этом пишет публицист Александр Зубченко.

«Американская «корпорация света» (Google) заблокировала в своем сервисе YouTube аккаунты телеканалов «Перший Незалежний» и UkrLive. Полгода Офис президента и Министерство культуры, скрещенное с информационной политикой Александра Ткаченко, добивалось запрета «кремлевских рупоров».

Просто напомню, что ровно год назад СНБО во внесудебном и, само собой разумеется, внезаконном порядке закрыл три телеканала из орбиты «Оппозиционной платформы — За жизнь» («112 Украина», ZIK и NewsOne).

Журналисты трех закрытых телеканалов создали два новых — «Перший Незалежний» и UkrLive, но Зеленский своим указом закрыл и их в конце декабря. Просто выкинули из эфира. Теперь вообще дотра... добрались до YouТubе.

Поздравляю корпорацию Google, которая стала структурным подразделением Совбеза Украины. Пацаны долго шли к «успеху». Не собираюсь убиваться по поводу таких очевидных вещей, как нарушение свободы слова и политические репрессии.

На самом деле событие имеет и позитивное значение для внешней и внутренней повестки дня.

Во-первых, Офис президента в лице господина Зеленского и собравшейся там компании официально подтвердил, что только телеканалы из орбиты ОПЗЖ Медведчука являются настоящей, качественной оппозицией.

Остальные, в том числе мураевский «Наш» и два канала «гетьмана» Порошенко («Прямой» и «5 канал»), являются для них удобными информационными партнерами. Даже медиаимперия «причастного к госперевороту Рината Ахметова» уже не представляет для Офиса президента никакой угрозы. Это, если вы поняли, чисто внутренняя повестка.

Во-вторых, штамп «враг свободы прессы» проставлен в международном досье кварталовского Зеленского. Можно сколько угодно иронизировать над тем, что «Запад никогда не сдаст свою марионетку», «его действия одобрены посольством США» и так далее. Это действительно так.

Но цинизм западных элит заключается в том, что в любой момент кейс «наш сукин сын» может быть заменен на трек «не наш сукин сын».

И тогда репрессии против независимых СМИ будут преподноситься как свидетельство авторитаризма и диктаторских замашек украинского «лидера». И вспомнят статьи в журналах «Тайм», «Политико» и других «рупорах демократической правды».

В-третьих, «санкционный кейс» на уровне «телеканал в YouТubе» и «аккаунт в социальных сетях» свидетельствует о неэффективности предыдущих репрессий. Даже упоротые «порохоботы» недоумевают: а какой смысл банить телеканалы в YouТubе, если они просто перешли на новые аккануты?

Причем вместе со своей аудиторией.

На этом уровне государственная репрессивная машина начинает буксовать.

Есть целый ряд виртуальных инструментов, которые позволяют обходить механизмы блокировки.

Естественно, я не стану их раскрывать. Зачем облегчать работу колумбийским офисным картелям?

И наконец вишенка на торте: весь этот беспредел наденут на голову Офиса в ходе попыток Зеленского переизбраться на второй срок. «Зашкваренные» никому не нужны. В том числе и нашим стратегическим партнерам.

Думаю, им надо продолжать в том же духе. Плакать, колоться, но упорно есть виртуальный кактус. Эффект будет прямо противоположный», - пишет публицист.