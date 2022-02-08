Как выбирать семена? Советы начинающему огороднику

Если у вас есть дача или частный дом, то наверняка хотя бы раз приходила в голову мысль о том, что пора заводить огород. Особенно из-за пандемии люди стали увлекаться выращиванием овощей и зелени, так как лишний раз в магазин лучше не ходить, да и на грядках всегда есть чем заняться. Несмотря на то что зима еще в самом разгаре, уже пора думать об обустройстве огорода. Главное — это правильно выбрать семена. Вместе с экспертами https://semena.in.ua/ru/ мы подготовили пару советов, которые должны помочь вам сориентироваться. Особенно наши рекомендации по выбору семян пригодятся начинающим огородникам. На первых этапах работы с грядками важно не отбить у себя все желание заниматься этим, правда? Так что вот вам пара лайфхаков, которые смело можно использовать.

Учитывайте климатические особенности региона

Например, если вы живете на севере, то нет смысла пытаться выращивать клубнику или теплолюбивые овощи. Пообщайтесь со знакомыми огородниками или почитайте форумы, чтобы определить наиболее урожайные культуры для своего региона. Среди агрономов это называется районирование, то есть привязка определенного сорта культуры к местности, в которой были получены максимально обильные результаты урожайности.

Упаковка семян

Выгоднее всего заказывать семена через интернет, но при получении всегда обращайте внимание на целостность упаковки. Внутри обязательно должна быть полиэтиленовая прослойка, обеспечивающая длительное хранение семян. Даже если с виду пакетик бумажный, хорошенько прощупайте его, он должен быть плотным. Это необходимо для того, чтобы внешние климатические условия не влияли на хранение семян. Например, не проникла влага и не привела к порче посадочного материала. Открыв пакетик, не пугайтесь. Семена, обработанные фунгицидами, окрашены в зеленый или красный цвет. Это вполне нормально и никак не влияет на качественные характеристики урожая. Согласно закону о карантинных мероприятиях, посадочный материал зарубежных производителей всегда обрабатывается фунгицидами. То есть если вы получили бумажный пакетик с полиэтиленовой прослойкой и разноцветными семенами внутри — это показатель хорошего качества посадочного материала.

Преимущества покупки семян в специализированных магазинах

Вам помогут с выбором. Если вы сомневаетесь, какой сорт овощей купить, консультанты всегда сориентируют по своему опыту.

Посадочный материал здесь действительно качественный. Специализированные магазины соблюдают все условия транспортировки и хранения, в этом вы можете быть уверены.

При необходимости, можно запросить сертификаты качества. Особенно это касается дорогих или редких видов семян.

Начните с зелени

Если это ваш первый огород, очень рекомендуем не брать сразу сложные или гибридные сорта семян. Лучше всего растет зелень: петрушка, укроп, салат и так далее. Освоив азы ухода за грядками, можно уже начинать постепенно расширять свой огород. Зелень нравится многим начинающим огородникам, так как она быстро растет и визуально легко отслеживать имеющийся прогресс.

Гибридные сорта семян проще в уходе

Они выведены специально окрепшими и устойчивыми к атмосферным осадкам. Там что гибридные семена — это второй этап огородничества. Такие сорта отличаются более высокими показателями цветения и плодоношения, а также на высоте их выносливость и стойкость к заболеваниям. Если сравнивать с другими культурами, это будет ощутимо. Покупая семена, старайтесь миксовать производителей, чтобы была возможность выбрать лучшего и потом заказывать посадочный материал только у него.