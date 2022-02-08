Зеленский даже в такое сложное время удерживает Медведчука под домашним арестом ради сведения политических счетов, - журналист

Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук продолжает находиться под домашним арестом, хотя мог бы принести много пользы Украине за переговорным столом. От Зеленского требует освобождения Медведчука Россия, а Европа настоятельно советует Зе это сделать. Даже американские СМИ начали активнее публиковать материалы, в которых называют преследование Медведчука политическим и отмечают, что оно может повлечь к негативным последствиям для страны.

Об этом пишет журналист Полина Райтенко.

«Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом уже почти 10 месяцев. Хотя по Уголовному процессуальному кодексу домашний арест не может быть более 6 месяцев. И ведь дело никак не движется, поскольку оно уже развалилось в суде, прокуроры ничего не могут предоставить в доказательство против Медведчука. Политик просто сидит дома, потому что Зеленскому потребовалось убрать его из большой политики.

Как известно, закон должен быть если не справедлив, то хотя бы универсален ко всем. И если суд избрал пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в рамках „угольного дела“, то такое же отношение должно быть и к главе политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктору Медведчуку. Но меры пресечения разные, никто даже не пытался прикрыть эту плохо пахнущую нестыковку. Западные кураторы потребовали от Зе не трогать Порошенко, тот себе гуляет на свободе.

Суд в отношении Медведчука используется Зеленским для сведения политических счетов, и закон у нас не один для всех. Двойные стандарты, выборочное правосудие — это все про этот случай.

Зеленский подмял под себя все ветви власти, натравил силовиков на политических оппонентов, а сам в это время довел страну до нищеты и угрозы войны. Феерический...

Зеленскому срочно необходимо освободить Медведчука. От этого уже зависит не только возобновление диалога с Россией, что очень важно для решения вопроса Донбасса и разрешения энергокризиса. Чем дольше Зеленский будет медлить с освобождением Медведчука, тем больше вреда он нанесет Украине.

Хотя... Может, Зеленский все это и делает, чтобы нанести вред нашей стране?», — задается вопросом автор.