Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук готов вести переговоры между Россией и Украиной. Об этом в своей статье аргентинскому электронному журналу Faro Argentino написал политолог Хорхе Виго.

«Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что „России и Украине нужен мир; Соединенным Штатам и европейским странам ядерная война не нужна“. Он сказал, что украинский лидер Виктор Медведчук хочет вести переговоры с Россией, но украинское правительство отвергает такие предложения, потому что знает, что „Россия не будет воевать с Украиной“», — пишет автор материала.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.