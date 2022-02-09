Президент Украины Владимир Зеленский строит в стране «анти-Россию», используя для этого насильственные методы. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, сообщает ведущий индийский новостной сайт The News Glory.

«У меня нет информации о том, что Зеленский вдруг решил изменить курс построения в Украине „анти-России“, а сегодня, фактически, строится „анти-Россия“: дискриминация русского языка, дискриминация русскоязычного населения, насильственная украинизация. А всё, что насильственно, это противозаконно», — указал он.

При этом Медведчук отметил, что некоторые политики опровергают насильственность украинизации, так как в стране принят закон об украинском языке. Политик в рамках таких дискуссий отвечает, что в Украине действует основной закон, а именно — Конституция.

«А в статье 10, части 3, прямо сказано, что на территории Украины гарантируются свободное развитие и использование русского языка и других языков национальных меньшинств. Это основной закон, а не закон об украинском языке. Вы нарушаете грубо, преступно норму конституции», — подчеркнул лидер оппозиции.

Как известно, 16 января в Украине вступило в силу положение 25-й статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому все печатные СМИ страны должны издавать материалы на украинском языке.

Напомним, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук высказал мнение, что есть то, что объединяет Украину и Россию и что украинская власть не в силах ни изменить, ни отменить: общая тысячелетняя история, православная вера, миллионы родственников в обеих странах.

Политик также убежден, что, как бы ни старалась власть, превратить Украину в «анти-Россию» ей все же не удастся ‒ это не поддержат большинство украинцев. И потому такая политика власти обречена на провал.