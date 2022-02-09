ЕС написал России письмо с призывом к деэскалации и переговорам

Евросоюз в ответ на предложения Москвы по «гарантиям безопасности» подготовил коллективное письмо в адрес России с призывом к деэскалации и продолжению переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на проект документа.
«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены текущей ситуацией и твердо верим, что напряженность и разногласия должны быть улажены путем диалога и дипломатии, — приводит издание фрагмент письма. — Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания войск в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси».
Уточняется, что обращение было подписано верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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