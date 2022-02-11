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Освобождение четырех женщин из ОРДЛО: Медведчук сделал все, чтобы ситуация решилась, а власть судьба украинок не интересует, - Розенбаум

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Освобождение четырех женщин из ОРДЛО: Медведчук сделал все, чтобы ситуация решилась, а власть судьба украинок не интересует, - Розенбаум

В ситуации с освобождением четырех украинок из ОРДЛО народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сделал все, чтобы она разрешилась. А для власти эти женщины и их судьба ничего не значат. Об этом в эфире на «Першому Незалежному» заявил политический эксперт Сергей Розенбаум, комментируя ситуацию с освобождением четырех женщин, которых содержат в тюрьмах на неподконтрольных территориях.

Гость студии, отвечая на вопрос, почему, когда была возможность при помощи народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, вернуть этих женщин, это не было сделано, отметил, что власть не воспользовалась такой возможностью. Эксперт назвал причины, почему она действовала следующим образом.

«Очень сложно говорить о действиях человека, который непредсказуем и который, наверное, даже сам себе не хозяин. Видимо, посчитали для себя это каким-то поражением или унижением. Видимо, посчитали, что из этой истории они не вынесут для себя достаточно очков, которые могут превратиться в дополнительные баллы рейтинга. И я так понимаю, что просто люди, которые сейчас у власти, исповедуют принцип „лес рубят — щепки летят“, и поэтому для них эти четыре человека, четыре женщины, украинки, ничего не значат, как и их судьбы», — сказал Сергей Розенбаум.

Эксперт напомнил, что лидер оппозиции сделал все возможное для разрешения этой ситуации.

«Исходя из той ситуации, которая была, я помню, что Медведчук сделал все возможное, для того чтобы эта ситуация решилась и люди оказались на родине. Если не получилось у него, я даже не знаю, у кого это может получиться. Я думаю, что нужно просто постепенно поднимать сознательность населения, и когда народ поймет, что нам нужно вот это, а не иллюзорные истории, которые нам постоянно сбрасывают сверху, когда народ возьмет в свои руки эту повозку, знаете, когда свободу не дают, ее берут, то тогда люди сверху, власть поймет, что она больше не может вести себя так безответственно, как она себя ведет. И она начнет идти в хорошем смысле на поводу у народа», — сказал Сергей Розенбаум.

Напомним, 10 февраля на сайте уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой появилось сообщение о том, что гражданка Украины Наталья Савченко, которая осуждена в «ЛНР» на 12 лет тюрьмы, требует немедленного лечения и освобождения.

Кроме того, Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест посодействовать освобождению Савченко.

Как известно, 16 января 2021 года представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стаценко, Светлану Довгаль, Наталью Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

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Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ «Майорск», однако власть заблокировала процесс освобождения, санкционировала политические репрессии против Медведчука и посадила его под домашний арест, чем фактически обрекла украинок на дальнейшее пребывание в тюрьмах ОРДЛО.

При этом с начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего политиком было освобождено более полутора тысяч человек.

Виктор Медведчук, ОРДЛО
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