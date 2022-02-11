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Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко

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Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко по «угольному делу».

Такое постановление вынесла в пятницу коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев апелляции прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.

«Определение Печерского районного суда... о применении в отношении Порошенко... меры пресечения в виде личных обязательств... до 19 марта оставить без изменений», — говорится в постановлении коллегии судей.

Таким образом, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

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Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Петр Порошенко
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Пятница, 11 февраля 2022
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