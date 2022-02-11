Украинская власть заняла позицию полного невосприятия Минских соглашений, что несет угрозу безопасности не только Украины, а и всего мира, – Медведчук

Встречи на высшем уровне, которые проходят в последние дни, направлены в первую очередь на то, чтобы начать движение по пути деэскалации конфликта на Донбассе. Но даже после заявлений представителей правительства США, Франции и Германии о том, что Минские соглашения необходимо выполнять, украинская власть заняла позицию полного невосприятия этих договоренностей. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе Международной конференции в рамках Парламентского измерения «нормандского формата» «Конфликт в Украине: выход из тупика».

Парламентарий подчеркнул, что об этом, в том числе, говорят результаты встречи советников глав государств «нормандского формата», которая прошла в Берлине.

«Она закончилась ничем. Это подтверждают все участники этой встречи. Советникам глав государств „нормандского формата“ не удалось согласовать ни одного документа, который бы напомнил о Минских соглашениях, а значит и предположил путь реализации этих Минских соглашений. И это происходит в то время, когда мы завтра будем уже отмечать довольно таки печальную дату — семь лет Минских соглашений. 12 февраля 2015 года они были подписаны и, говоря об их исполнении, можно прямо сказать „а воз и ныне там“. Украинская власть делала все для того, чтобы заговорить, не исполнять и ничего не делать для их реализации», — сказал парламентарий.

Виктор Медведчук отметил, что в заявлениях сторон четко видно, что Украина отказалась обсуждать вопрос политической части Минских соглашений.

«Это фундамент Минских соглашений, которые были утверждены „нормандским форматом“ и резолюцией Совета безопасности ООН. Это законы, которые необходимо было принять: „О выборах“, „Об особом статусе Донбасса “, „Об амнистии“ и „Об изменениях в Конституцию“. Так вот, на вчерашней встрече, которая закончилась ночью, в Берлине, этот вопрос даже не приняли в повестку дня для обсуждения. У меня вопрос, как и у многих других, которые искренне хотят мира в Украине: как украинская власть сегодня собирается это сделать? Каким образом она думает двигаться дальше, если это угрожает именно эскалацией и ничего общего не имеет с деэскалацией? Это все может привести к катастрофе в Украине и потери украинской государственности», — констатировал председатель Политсовета ОПЗЖ.

Виктор Медведчук уверен, что неукоснительное соблюдение Минских соглашений, под которыми подписались главы всех государств, на данном этапе находится в компетенции парламента Украины.

«Поэтому по инициативе нашей партии и было создано в парламенте нефракционное объединение, потому что мы понимаем, что нам нужна помощь парламентариев России, Франции, Германии для того, чтобы мы смогли реализовать политику, направленную на реализацию Минских соглашений. Чтобы мы смогли принять те законы, которые являются фундаментом фактически мирного урегулирования на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это главная стратегическая задача», — добавил нардеп.

Виктор Медведчук обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация катастрофически опасна для безопасности не только Украины, а и всего мира.

«И в этой ситуации, вместо того чтобы блокировать, как это делает власть, возглавляемая Зеленским, реализацию Минских соглашений, я считаю, что мы все должны сделать все, для того, чтобы Минские соглашения были урегулированы», — подчеркнул парлпментарий.

В заключение политик поблагодарил за активное участие в урегулировании конфликта на Востоке Украины парламенты и высшее руководство Германии и Франции.

«Я думаю, что к этим усилиям мы должны максимально присоединиться и сделать все, для того, чтобы этот мир реально был в Украине. Поэтому я вас всех к этому призываю. Я вам искренне благодарен за участие в этой конференции и за ваши действия и стремления в интересах Украины, украинского народа, чтобы мир наконец смог у нас восторжествовать. Огромное вам спасибо», — резюмировал Виктор Медведчук.