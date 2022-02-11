Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам: Виктор Медведчук в Украине подвергнут репрессиям только за то, что он говорит правду

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук подвергнут репрессиям в Украине, а все из-за того, что он говорит правду.

Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий на Международной конференции в рамках Парламентского измерения «нормандского формата» «Конфликт в Украине: выход из тупика» с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России.

Хочу особо приветствовать нашего друга и коллегу Виктора Медведчука, который выступал в начале нашего мероприятия, который был совершенно необоснованно подвергнут судом в Украине только за то, что он говорит правду, домашнему аресту, против него применяется совершенно различные рестрикции, которые совершенно не имеют под собой никаких оснований. Хочу приветствовать в лице Виктора Медведчука мужественного человека и политика, за которым стоят тысячи и тысячи людей в русскоязычной Украине и все жители регионов юго-востока и думаю, что мы должны последовать тому, к чему нас призвал Виктор Медведчук и все вместе исходить не из каких-то фальшивых тезисов, ничего общего не имеющая с реальностью, а исходить из реальной ситуации на юго-востоке и призвать официальный Киев к тому, чтобы через семь лет после подписания минских соглашений Киев реальным образом начал выполнять эти соглашения, реальный базис для прихода Украины к миру, — заявил Слуцкий.

Напомним, ранее председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что виновником эскалации ситуации в Украине является не Российская Федерация, а те государства, которые снабжают страну летальным вооружением