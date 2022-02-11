США введут санкции против РФ только в случае ее нападения на Украину

Американская администрация по-прежнему выступает за введение санкций против России только в том случае, если РФ начнет нападение на Украину, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Президент считает, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы оказывать сдерживающий эффект. И для того, чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает движение (на Украину — Ред.), то тогда санкции будут введены», — сказал Салливан.
«Мы считаем, что это правильная логика», — добавил он.
Как сообщалось, некоторые конгрессмены США настаивают на том, чтобы ввести часть подготовленных санкций против России сразу: вне зависимости от того, будет ли нападение на Украину.
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