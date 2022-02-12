Порошенко на свободе, Медведчук под домашним арестом – избирательное правосудие показывает, кто главный оппонент президента

Вчера Апелляционный суд Киева оставил подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Личное обязательство предусматривает, что Порошенко запрещено покидать Киев и Киевскую область, а также он должен был сдать паспорта. При этом Порошенко недоволен и требует отозвать подозрение, закрыть производство, принести извинения и привлечь к ответственности всех причастных к открытию против него дела. На самом же деле Порошенко под защитой западных кураторов просто корчит жертву режима. Ведь настоящим пострадавшим от рук беспредельщиков на Банковой является оппозиционер Виктор Медведчук, который, в отличие от Порошенко, вообще не занимал в 2014-2015 гг. никаких государственных постов, тем не менее сидит под домашним арестом по совершенно беспочвенным и недоказанным обвинениям.

Об этом заявил политолог Игорь Вальский.

«Так называемое угольное дело изначально было написано в кабинетах СБУ под диктовку Офиса президента для устранения Виктора Медведчука с политической арены, когда его партия ОПЗЖ вышла на первое место по популярности и стала реально угрожать власти. Сам Медведчук в оппозиции продемонстрировал хорошую продуктивность, заключив ряд выгодных сделок с руководством России, разработав мирный план по Донбассу и собирая голоса мирового сообщества в поддержку мирного урегулирования. Украинцы же поддержали Медведчука, который может выполнить те обещания, которые привели в президентское кресло Зеленского.

Тогда, в первой половине 2021 года, против Медведчука открыли первое уголовное дело, а затем и второе. Оба очень быстро развалились в суде. Рядовые исполнители в лице прокуроров, следователей, судей просто отказались подставляться. Тем не менее Медведчук оказался под домашним арестом.

Но ввиду того, что было совсем уж дико, что против Медведчука дело открыто, а Порошенко, который отдавал указания по поводу закупки угля из ОРДЛО, вообще был вне процесса, власти спустя время объявили о подозрении и пятому президенту. И тот сбежал. В прямом смысле этого слова — сбежал из страны в поисках политической крыши. И нашел ее на Западе.

Сегодня Порошенко ничего не угрожает. Не факт, что и ранее ему угрожала тюрьма, ведь Зеленского и его банду интересовал в первую очередь Медведчук. В Порошенко Зеленский не видел политической угрозы, а в Медведчуке видел. Поэтому Банковая бросила все силы, чтобы устранить Медведчука, не дать ему продвигать политическую повестку. Забегая наперед, сразу скажем: не получилось. Медведчук даже без телеканалов, под санкциями и домашним арестом — в топ-5 самых влиятельных украинцев. Именно его Россия приглашает на переговоры в рамках межпарламентского диалога.

А что Порошенко? Да ничего, Банковая даже не обращает внимания на пятого президента. Не страшен и не интересен.

Вот только как быть с двойными стандартами в украинском правовом поле. Почему Медведчук сидит под домашним арестом, а Порошенко на свободе, хотя дело против них одно? Как быть с этим избирательным правосудием? Зеленский и его команда должны за это ответить» — считает эксперт.