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Конгрессмен из США отчитала Зеленского за запрет оппозиционных телеканалов и домашний арест для Медведчука, – Куракин

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Конгрессмен из США отчитала Зеленского за запрет оппозиционных телеканалов и домашний арест для Медведчука, – Куракин

На Западе меняется отношение к президенту Владимиру Зеленскому. Из-за запрета телеканалов и репрессий в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука украинский президент рискует еще до конца первого срока заработать себе имидж «нерукопожатного». Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал в Facebook заявление конгрессмена США Талси Габбард о том, что украинский президент закрыл оппозиционные телеканалы и развернул политические репрессии против лидера оппозиционной партии.

«Сторонники „партии войны“ доказывают, что мы должны защищать Украину, потому что это „демократия“. Но они лгут. На самом деле Украина — это не демократия. Ради укрепления своей власти украинский президент закрыл три телеканала, которые критиковали его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной партии, занявшей второе место на выборах, а также арестовал и бросил за решетку ее лидеров (т. е. совершил как раз то, за что мы обвиняем Путина) — и все это при поддержке США», — привел журналист цитату американского политика.

Куракин пояснил, что телеканалы, которые закрыл Зеленский — это «112 Украина», NewsOne и ZIK, а оппозиционный политик — это Виктор Медведчук.

«Талси Габбард — ветеран войны в Ираке, у нее звание майора американской армии. Оппозиционные телеканалы, которые закрыл Зеленский — это „112 Украина“, NewsOne и ZIK. А вот насчет лидера оппозиционной партии конгрессвумен выразилась несколько неточно, потому что глава политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктор Медведчук находится под домашним арестом, а не в тюрьме», — уточнил автор.

По словам Куракина, такие заявления свидетельствуют, что на Западе меняется отношение к Зеленскому.

«Но главное, такие заявления свидетельствуют, что на Западе меняется отношение к Зеленскому — и его уже не считают таким „белым и пушистым“ как раньше», — констатировал журналист.

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В качестве аргумента Куракин привел свежую публикацию из The Washington Post, где говорится, что Зеленский запретил телеканалы и начал репрессии после того, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука обогнала в рейтингах партию власти «Слуга народа».

«А ведь до этого был уже и скандал с офшорами Зеленского в Pandora Papers, и обвинения The Independent, что Зеленский строит в Украине авторитаризм, и разоблачение The Washington Post, что запрет каналов и репрессии против Медведчука последовали после того, как ОПЗЖ обогнала по рейтингу «Слугу народа». Такими темпами Зеленский еще до конца первого срока заработает себе репутацию «нерукопожатного», — резюмировал журналист Алексей Куракин.

США, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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