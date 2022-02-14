Медведчук в ходе межпарламентского диалога в Нормандском формате: Из-за действий Зеленского существует реальная угроза безопасности всей Европы

Из-за действий президента Владимира Зеленского существует реальная угроза безопасности для всей Европы. Об этом в ходе международной конференции в рамках Парламентского измерения «Нормандского формата» «Конфликт в Украине: выход из тупика» с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат ВРУ Виктор Медведчук.

«Господин Зеленский фактически отказался от тех договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже, с главами государств России, Франции, Германии и подписанного коммюнике в угоду национал-радикалам Украины. Это действительно, реально произошло, и после этого политика, которую должен возглавлять, инициативу, я имею в виду, власть и господин Зеленский по реализации Минских соглашений зашла в тупик переговорного процесса. И этот переговорный процесс и его неэффективность и безрезультативность характерна до, фактически, сегодняшнего дня. Однако ситуация сегодня (после последней встречи глав государств-участников „нормандского формата“, — ред.) во многом изменилась. Изменилась в том, например, что проблемы Украины, юго-востока, конфликта и, как правильно сегодня говорили с коллегами из Франции, эскалации, недопущения эскалации, то есть, деэскалации, напряжения в Украине стали проблемами всей Европы», — отметил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что к Украине сегодня привлечено внимание всего мира.

«Встречи на уровне глав государств США и России, встречи представителей и руководителей России и Франции, Франции и Украины, предстоит на следующей неделе встреча главы Германии, канцлера Германии с президентом России, а после этого с президентом Украины, встречи министров иностранных дел Франции и Германии с руководством Украины и с руководством России — все это не просто актуальность, все это означает то, что существует реальная угроза безопасности во всей Европе... Да, сегодня есть реальная угроза этой безопасности», — акцентировал политик.

Медведчук добавил, что поведение украинской власти, возглавляемой президентом Зеленским, вызывает не просто озабоченность.

«Оно вызывает у нас, у нашей партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ резкое невосприятие того, что власть пытается всячески уйти от выполнения Минских соглашений, уйти от тех решений, которые были приняты в „Нормандском формате“ и которые фактически ознаменовали путь непосредственный, который может привести к мирному урегулированию», — подытожил он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что президент Владимир Зеленский не намерен исполнять международные договоренности по достижению мира на Востоке.