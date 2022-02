Гуров: Time признает, что Медведчук остается одним из самых влиятельных политиков несмотря на санкции США и репрессии власти Зеленского

Решение Youtube закрыть аккаунты оппозиционных телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний» — это попытка лишить украинцев возможности узнавать правду.

Так политтехнолог Владислав Гуров прокомментировал в Facebook решение корпорации Google, которой принадлежит Youtube. «По сути, платформа YouTube безосновательно закрыла аккаунты, с которых вещали каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире из независимых СМИ», — написал политтехнолог.

По словам Гурова, Офис президента и лично Владимир Зеленский делают все возможное, чтобы «зачистить» медиапространство. «Около года Офис президента добивался через свои каналы коммуникации этого шага от американской корпорация Google. Не секрет, что Офис президента и лично Зеленский делают всё возможное, в том числе, и принимают незаконные решения, чтобы зачистить медиапространство страны. Напомню, что год назад Зеленский во внесудебном и, само собой разумеется, внезаконном порядке закрыл три телеканала „112 Украина“, ZIK и NewsOne, а в декабре прошлого года ‒ созданные на их основе „Перший незалежний“ и Ukrlive», — напомнил он.

Как пояснил Гуров, влиятельный американский журнал Time в своем свежем номере, посвященном украинскому кризису, прямо написал, что Зеленский запретил телеканалы сразу после того, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обогнала в рейтингах «Слугу народа» Зеленского.

«Почему власть во главе с Зеленским устроила войну против оппозиционных СМИ? Ответ на этот вопрос дал влиятельный американский журнал TIME в своем свежем номере. В главной статье номера под заголовком «Неизвестная история украинского кризиса» (The Untold Story of the Ukraine Crisis) автор Time прямо пишет, что Зеленский в феврале 2021 года запретил телеканалы после того, как в декабре 2020-го.

«Нужно понимать, что журнал Time посвящает статьи исключительно людям, которые принимают решения. Поэтому мы и видели на его обложке то Путина, то Си Цзинпина, то Илона Маска. Вот и в этом случае Time признал, что Медведчук остается одним из самых влиятельных людей в Украине, несмотря на санкции США, репрессии власти, запрет телеканалов, арест счетов и имущества и т. д.», — заключил политтехнолог Владислав Гуров.