Войти
Лукашенко исключил войну с Украиной
соседи
Лукашенко исключил войну с Украиной
Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
позиция
Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Гуров: Time признает, что Медведчук остается одним из самых влиятельных политиков несмотря на санкции США и репрессии власти Зеленского

398
Гуров: Time признает, что Медведчук остается одним из самых влиятельных политиков несмотря на санкции США и репрессии власти Зеленского

Решение Youtube закрыть аккаунты оппозиционных телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний» — это попытка лишить украинцев возможности узнавать правду.

Так политтехнолог Владислав Гуров прокомментировал в Facebook решение корпорации Google, которой принадлежит Youtube. «По сути, платформа YouTube безосновательно закрыла аккаунты, с которых вещали каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире из независимых СМИ», — написал политтехнолог.

По словам Гурова, Офис президента и лично Владимир Зеленский делают все возможное, чтобы «зачистить» медиапространство. «Около года Офис президента добивался через свои каналы коммуникации этого шага от американской корпорация Google. Не секрет, что Офис президента и лично Зеленский делают всё возможное, в том числе, и принимают незаконные решения, чтобы зачистить медиапространство страны. Напомню, что год назад Зеленский во внесудебном и, само собой разумеется, внезаконном порядке закрыл три телеканала „112 Украина“, ZIK и NewsOne, а в декабре прошлого года ‒ созданные на их основе „Перший незалежний“ и Ukrlive», — напомнил он.

Как пояснил Гуров, влиятельный американский журнал Time в своем свежем номере, посвященном украинскому кризису, прямо написал, что Зеленский запретил телеканалы сразу после того, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обогнала в рейтингах «Слугу народа» Зеленского.

Читайте также: Министры обороны Украины и Беларуси провели переговоры

«Почему власть во главе с Зеленским устроила войну против оппозиционных СМИ? Ответ на этот вопрос дал влиятельный американский журнал TIME в своем свежем номере. В главной статье номера под заголовком «Неизвестная история украинского кризиса» (The Untold Story of the Ukraine Crisis) автор Time прямо пишет, что Зеленский в феврале 2021 года запретил телеканалы после того, как в декабре 2020-го.

«Нужно понимать, что журнал Time посвящает статьи исключительно людям, которые принимают решения. Поэтому мы и видели на его обложке то Путина, то Си Цзинпина, то Илона Маска. Вот и в этом случае Time признал, что Медведчук остается одним из самых влиятельных людей в Украине, несмотря на санкции США, репрессии власти, запрет телеканалов, арест счетов и имущества и т. д.», — заключил политтехнолог Владислав Гуров.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 февраля 2022
Воскресенье, 13 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016