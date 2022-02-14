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Зарубежные политики и журналисты комментируют статью Time и упрекают Украину за преследование Медведчука

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Зарубежные политики и журналисты комментируют статью Time и упрекают Украину за преследование Медведчука

После того как один из крупнейших американских еженедельных журналов Time опубликовал большую статью, посвященную противостоянию Украины и России, поместив ее заголовок на обложку, многие зарубежные политики, эксперты и журналисты не смогли остаться равнодушными и прокомментировали эту публикацию.

Так бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласен с журналистом Time в том, что усиление напряженности в отношении Украины и России напрямую связано с продолжающимся уже почти год политическим преследованием украинской оппозиции и, в частности, ее лидера Виктора Медведчука.

«TIME рисует здесь совершенно иную картину украинского кризиса, рассказывая, что как раз стремление подвергнуть цензуре и криминализации внутреннюю политическую оппозицию — стремление, поощряемое Белым домом, — заставило некоторых поверить в то, что война — единственный выход», — написал Сноуден в Twitter.

Своим мнением также поделился депутат муниципалитета столицы Колумбии Боготы и член исполкома представленной в парламенте страны партии Dignidad (Достоинство) Мануэль Сармьенто.

«Эта статья журнала Times показывает, как украинское правительство преследует политическую оппозицию при поддержке Соединенных Штатов. Демократия не служит Байдену, когда дело доходит до нападок на его оппонентов», — говорится в соцсети колумбийского политика.

Представитель левого крыла демократической партии США, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард также упрекает украинскую власть в недемократическом преследовании оппозиции и независимых СМИ.

«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это „демократия“. Но они лгут. Украина на самом деле не демократия. Чтобы удержать власть Президент Украины закрыл 3 телеканала, критиковавших его, и посадил под домашний арест главу оппозиционной политической партии, занявшей 2-е место на выборах... все при поддержке США», — подчеркнула Габбард.

Старший корреспондент главной канадской газеты The Globe and Mail Марк Мак-Киннон считает, что американский еженедельник очень наглядно рассказывает о том, как Россия, Украина и Запад оказались на грани войны.

«Очень хорошо показано, как Россия, Украина и Запад оказались на грани войны. (И о том, как действия Владимира Зеленского против Виктора Медведчука подтолкнули российского лидера к переходу от подрывной деятельности к военным угрозам...)» — сообщил Мак-Киннон.

В свою очередь, американская журналистка Сэнн Бреймеротметила, что Time действительно пишет об истинных причинах сложившегося кризиса, а не обвиняет Владимира Путина в желании вернуть России влияние, которое некогда было у СССР.

«Пытаясь понять мотивы Путина, наблюдатели указывали на его стратегическое желание усмирить американцев, разделить европейцев и восстановить влияние Москвы, (...) имевшее место до того, как ее империя рухнула в 1991 году. Но корни кризиса были упущены из виду», — считает Бреймер.

Кроме того, прочитать статью Time посоветовал своим подписчикам в Twitter посол Мексики в США (2017–2018) Херонимо Гутьеррес, а также ссылкой на публикацию поделилась известная итальянская международная журналистка Франческа Манокки.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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