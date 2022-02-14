Зеленский призвал бизнесменов и политиков, уехавших из Украины, вернуться на родину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые выехали из страны, вернуться в Украину в ближайшие 24 часа, поскольку это «важный момент единства страны».

«Я бы сосредоточился на нашем менеджменте, нашей страны, на людях, которые сегодня, некоторые, находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал — справедливый. Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну» — сказал Зеленский на совместном с канцлером ФРГ брифинге в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что это является важным моментом, «моментом единства нашей страны».

Президент также заявил, что его семья находится в стране и в данный момент не собирается покидать её пределы.

«Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. Я президент, моя жена не просто жена: она первая леди. И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно... но очень важно для страны и для общества», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос об эвакуации из Украины членов семей ряда бизнесменов и политиков.

При этом он отметил, что только 13 февраля из Украины вылетело 30 чартерных самолетов.

«Я думаю, (что в Украине — Ред.) остаются надежные. Остаются граждане Украины, и я хочу их всех поблагодарить», — подытожил глава государства.