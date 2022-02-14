Зеленский обратился к украинцам, уехавшим бизнесменам и журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года, который многие на Западе называют днем потенциального вторжения России в Украину, Днем единения украинцев.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ я уже подписал. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал он в видеообращении к народу Украины, обнародованном в понедельник вечером.

По словам главы государства, перед Украиной предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от него и каждого из украинцев ответственности, уверенности и конкретных действий.

«Нас пугают большой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном — увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте — пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом — ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте — стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации», — сказал он.

«Мы ясно знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, ее оснащение и ее планы. Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад», — добавил президент, подчеркнув, что Украине «удалось достичь дипломатической поддержки практически всех лидеров цивилизованного мира».

«Мы стремимся к миру и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», — подчеркнул Зеленский.

В Украине, по его словам, сформированы достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и финансовую систему.

«Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, нуждающейся в государственной поддержке, как это произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством тому стабильный курс гривны и открытое небо», — подчеркнул президент.

Он также обратился к выехавшим в последние дни из Украины бизнесменам.

«А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Возвратитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут для кого Украина действительно родина, а для кого — просто площадка для денег», — сказал он.

Обратившись «ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать», Зеленский предложил им «в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!».

Зеленский также обратился к украинским журналистам.

«Некоторым из вас иногда приходится выполнять задания владельцев медиа. Большинство из них уже бежали из собственного государства. Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны», — сказал он.

«Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе! Великий народ — великой страны!» - сказал в заключение он.