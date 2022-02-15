В НАТО не видят деэскалации в возврате войск России с учений

Признаков деэскалации кризиса вокруг Украины в связи с началом отвода российских войск пока нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, ситуация все еще позволяет Москве осуществить нападение на Украину, но у России пока есть возможность «отойти от края пропасти».

Столтенберг добавил, что в НАТО не намерены идти на компромиссы по ключевым для альянса принципам. При этом, к обсуждению отношений России и НАТО в военно-политическом блоке готовы.