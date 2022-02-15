Эксперт об избирательном правосудии по «угольному делу»: Зеленский видит в Медведчуке сильного конкурента, который может наладить конструктив с РФ

В политическом преследовании президента Владимира Зеленского по отношению к председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку гораздо больше личной мотивации, чем по отношению к лидеру «Европейской солидарности», народному депутату Петру Порошенко, которому предъявлены такие же обвинения по так называемому «угольному делу», потому что Зеленский видит в Медведчуке сильного конкурента, который может наладить конструктив с Российской Федерацией по очень многим вопросам.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в эфире UkrLive, комментируя решение суда, по которому Петра Порошенка отпустили под личное обязательство, а Виктора Медведчука отправили под домашний арест.

«Очередной фрагмент цинизма... В противостоянии Зеленского по отношению к Медведчуку гораздо больше личной мотивации, потому что Медведчук продемонстрировал готовность и возможность быть очень успешным в отношении каких-то конструктивных отношений с Россией. Он же предлагал очень многие конкретные действия, благодаря которым мы сейчас могли бы иметь газ по нормальной цене, вернуть всех военнопленных домой и так далее. А Порошенко для Зеленского — фигура довольно сложно подъемная, поэтому ожидаемо, что все закончится там громким пшиком», — отметил он.

При этом эксперт указал на абсолютную бессовестность ситуации.

«Находясь в одной роли фигурантов обвинения в рамках одного и того же надуманного, провального и не имеющего перспективы с точки зрения юридических экспертиз дела, разные люди получают разные оценки. За этим стоит и субъективный фактор, но в целом в любом случае по отношению к одному и ко второму действует гнилость системы», — подчеркнул Шабовта.

Эксперт напомнил, что совсем недавно генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ей известны и она приняла в качестве дополнительных материалов обвинения новые факты, которые вскрыты по уголовному делу.

«То есть, государство, выступающее в качестве обвинения, оно абсолютно не снимает своих претензий, оно пытается это никчемное дело чем-то еще наполнять, при этом не реагируя на сообщения адвокатов Медведчука, требующих неоднократно и даже имеющих решение суда отдельное по проведению экспертиз тех самых аудиозаписей, которые являются одними из базовых обвинительных материалов. И это до сих пор не реализуется, потому что это самый тонкий и ничтожный элемент во всей этой цепочке государственного обвинения», — добавил эксперт.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко является одним из фигурантов так называемого угольного дела, по которому проходит также председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Однако Медведчуку суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест, а Порошенко отпустил под личное обязательство.

Как известно, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.