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ИноСМИ: Рейтинг Зеленского падает из-за кризиса с Россией и репрессий против Медведчука

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ИноСМИ: Рейтинг Зеленского падает из-за кризиса с Россией и репрессий против Медведчука

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает из-за кризиса с Россией и репрессий против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет BritishHerald.com.

«После двух с половиной лет пребывания у власти Зеленский наблюдает, как его когда-то огромная поддержка исчезает, поскольку Украина стоит на пороге российского вторжения», — пишет издание.

Также в материале подчеркивается, что придя к власти Зеленский начал конфронтацию со всеми влиятельными людьми в Украине, среди которых и Виктор Медведчук, что очень рискованно и опасно.

«Виктор Медведчук — самый известный политик страны», — подчеркивает издание.

Также в статье, среди причин падения рейтинга Зеленского, указано и закрытие независимых телеканалов: «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежний» и UkrLive.

Напомним, в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Но буквально через час после начала вещания власть незаконно, во внесудебном порядке отключила телеканал от эфира по письму работника СБУ.

28 декабря 2021 года Зеленский закрыл еще два канала: «Перший Незалежний» и UkrLive. Потом оказалось, что заседания СНБО не было.

Данное решение было принято после того, как «Перший Незалежний» в суде отстоял свое право на вещание, после незаконного лишения эфира в феврале 2021 года.

Более того, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

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Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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публицист

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Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
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Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

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Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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