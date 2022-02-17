Reuters сообщает, что лидеры ЕС сегодня не будут обсуждать санкции против РФ

Лидеры ЕС на краткой встрече по Украине в Брюсселе в четверг не будут обсуждать санкции против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

«Лидеры ЕС на встрече по Украине не будут обсуждать санкции в отношении России, поскольку этот вопрос вызывает разногласия», — сообщило агентство.

Источник агентства также сообщил, что ЕС «внимательно изучает сообщения об обстрелах на Донбассе», но не рассматривает их как возможный повод для начала дискуссии о новых санкциях против России.

Встреча глав государств ЕС, посвященная ситуации в Украине, продолжительностью около часа пройдет в четверг перед открытием двухдневного саммита ЕС — Африканский союз. На этой встрече президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проинформируют своих европейских коллег об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.