Reuters сообщает, что лидеры ЕС сегодня не будут обсуждать санкции против РФ

Лидеры ЕС на краткой встрече по Украине в Брюсселе в четверг не будут обсуждать санкции против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.
«Лидеры ЕС на встрече по Украине не будут обсуждать санкции в отношении России, поскольку этот вопрос вызывает разногласия», — сообщило агентство.
Источник агентства также сообщил, что ЕС «внимательно изучает сообщения об обстрелах на Донбассе», но не рассматривает их как возможный повод для начала дискуссии о новых санкциях против России.
Встреча глав государств ЕС, посвященная ситуации в Украине, продолжительностью около часа пройдет в четверг перед открытием двухдневного саммита ЕС — Африканский союз. На этой встрече президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проинформируют своих европейских коллег об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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