Апелляционный суд в очередной раз отказался рассматривать жалобу Медведчука на незаконный домашний арест, - Кузьмин

Апелляционный суд снова перенес рассмотрение жалобы председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
Печерский районный суд снова не представил апелляционному дело Медведчука, кроме того, прокурор не предоставил документы, подтверждающие его полномочия.
«Только что Апелляционный суд Киева в очередной раз отказался рассматривать жалобу Медведчука на домашний арест. В этот раз из-за того, что райсуд вновь не представил в апелляционный дело Медведчука для проверки, а также из-за того, что прокурор, который явился в суд, не представил документов, подтверждающих его полномочия на участие в деле», — об этом написал народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram.
Парламентарий назвал это «издевательством над правосудием, законом и правами человека», на которое в очередной раз никто не реагирует.
«Наши, как принято говорить, западные партнеры, даже не пикнули по этому поводу. Втянули языки и тихонько помалкивают. Может, им некогда? К российскому вторжению готовятся и спешно шмотки из посольств вывозят? Такую Украину нам Зеленский обещал построить? Это уже не власть. Это шайка жуликов, потерявшая остатки легитимности», — констатировал Ренат Кузьмин.
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