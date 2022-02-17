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Медведчук: Мира на востоке Украины при Зеленском не будет

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Медведчук: Мира на востоке Украины при Зеленском не будет

Мира на Востоке Украины при президенте Владимире Зеленском не будет. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук перед заседанием Киевского апелляционного суда.

«Фактически два с половиной года, уже больше, его правления (президента Владимира Зеленского, — ред.) означает одно: политической воли на мирное урегулирование, на то, чтобы в Украине наступил мир и Донбасс вернулся в Украину у него не было, нет и, сегодня я могу утверждать, и не будет. Это свидетельствует уже последние данные, визиты руководителей европейских государств в Киев, ответы, дискуссии и заявления после этих визитов. Мир с Зеленским установить нельзя из-за отсутствия у него политической воли на эти необходимые и настолько важные на стратегические сегодня действия, которые ждут от него больше половины населения и которые могут действительно принести стабильность в нашу страну», — заявил Виктор Медведчук.

Вместе с тем политик подчеркнул, что все, что делает нынешняя власть, она делает во вред Украине и во вред украинского народа.

«Этот тезис вторжения, якобы вторжения РФ, который распространялся и зарубежными странами, вы знаете, больше, чем украинской, и был подхвачен в том числе и Зеленским, означает только одно, что отвечать на подобные слухи, на подобные заявления надо одним, делать все для мира. А что он должен сегодня делать и его команда? Или, если быть точным, его окружение, потому что те, которые рядом с ним, командой назвать нельзя. Они должны думать, как выполнить Минские соглашения, они должны сделать все для того, чтобы наступил мир, и когда во время последнего визита федерального канцлера Германии Шольца выходит Шольц на совместную пресс-конференцию и говорит о том, что «мы договорились с президентом Зеленским о том, что он будет вносить законопроекты о статусе, о выборах, об изменениях в Конституцию», господин Зеленский в это время молчит. А после отъезда Шольца представители Зеленского и в парламенте, и руководитель партии Слуга народа, и многие другие, в том числе и представители правительства, заявляют: «Никаких изменений в Конституцию не будет, никаких законов никто вносить не будет». Вопрос, кто у нас руководит внешней политикой в стране? Ответ я знаю, по Конституции президент. Почему президент молчит, когда об этом говорит как о договоренностях федеральный канцлер Германии? Почему на пресс-конференции с господином Макроном Макрон говорит о том, что «мы договорились, что Киев будет выполнять Минские соглашения», Зеленский снова молчит. Возникает вопрос, почему после разговора с президентом США Байденом Зеленский — в его пресс-релизе нет ни одного слова о Минских соглашений, а есть только высказывание, что он согласен на встречу на высшем уровне глав государств Нормандского формата, а в пресс-релизе Белого дома в это время сообщается о том, что «договоренности о прекращении огня помогут, — о чем шел разговор телефонный с президентом Зеленским, — выполнить Минские соглашения». То есть, пресс-служба Байдена, ссылаясь на этот же разговор, говорит о Минских соглашениях и выполнении, а пресс-релиз президента Зеленского об этом молчит. И все это мне дает право утверждать, как я это делал в 18 году, в 20 и 21 и делаю сегодня, в 22 году, о том, что у него не было и нет политической воли на мирное урегулирование", — подчеркнул оппозиционный политик.

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Напомним, ранее глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь, народный депутат Виктор Медведчук заявил, что президент Владимир Зеленский еще в 2019 году понимал, что партия Оппозиционная платформа — За жизнь — это кость в его горле, так как мы выступаем за мир и за экономическое развитие страны.

Виктор Медведчук, Донбасс, Владимир Зеленский
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Четверг, 17 февраля 2022
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публицист

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