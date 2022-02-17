Зеленскому не стоит искать по миру посредников для встречи с Путиным – есть Медведчук, - публицист

Зеленский панически ищет тех, кто может свести его с Путиным. Так сказать, переговорить. Вот обратился с итальянскому премьеру Марио Драги с просьбой помочь в организации диалога с Путиным. Ранее искал поддержки у турецкого президента Эрдогана. Все обещают, но воз и ныне там — никакого диалога нет. А ведь не надо бегать по миру с протянутой рукой, в Украине есть Виктор Медведчук, который справится с этой задачей намного быстрее и эффективнее, чем разные Драги, которым плевать на Украину.

Об этом пишет Валентин Кравец.

«Но Медведчук сидит под домашним арестом. Потому что у Зеленского не хватает ума и зрения, чтобы увидеть дальше своего носа. Медведчук был бы полезен Зеленскому, но у президента на уме только маниакальное желание удержать власть любой ценой.

Теперь власть видит результат своей недальновидности. Можно сказать — преступной недальновидности. Россия отказалась иметь дела с Зеленским, пока тот не выполнит свою часть минских соглашений. И все, нет диалога. А без диалога нет мира.

Медведчука даже пригласили в Госдуму, чтобы на уровне парламентов мирно урегулировать острые вопросы. С Зеленским же не говорят и никуда не приглашают. Если президент не может сам добиться мира — пусть доверит это человеку, который может. Медведчук может. Мирный план по Донбассу уже написан, он одобрен странами Нормандского формата, на него согласились в Донецке и Луганске. Что еще надо?

Пусть Зеленский откровенно признается — он хочет вернуть Донбасс или нет? Если нет, тогда все понятно, пусть и дальше доводит ситуацию до точки кипения. Но все закончится войной, не надо быть гадалкой, чтобы понять это. А если Украина хочет мира — вот есть Медведчук, освободите его, прекратите политические преследования, дайте мандат на переговоры, и пусть человек сделает то, что он отличного умеет. Мир возможен — нужно лишь желание Зеленского. А беготня по миру с протянутой рукой ничего не даст», — отмечает автор.