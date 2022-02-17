Войти
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
соседи
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев
официально
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленскому не стоит искать по миру посредников для встречи с Путиным – есть Медведчук, - публицист

498
Зеленскому не стоит искать по миру посредников для встречи с Путиным – есть Медведчук, - публицист

Зеленский панически ищет тех, кто может свести его с Путиным. Так сказать, переговорить. Вот обратился с итальянскому премьеру Марио Драги с просьбой помочь в организации диалога с Путиным. Ранее искал поддержки у турецкого президента Эрдогана. Все обещают, но воз и ныне там — никакого диалога нет. А ведь не надо бегать по миру с протянутой рукой, в Украине есть Виктор Медведчук, который справится с этой задачей намного быстрее и эффективнее, чем разные Драги, которым плевать на Украину.

Об этом пишет Валентин Кравец.

«Но Медведчук сидит под домашним арестом. Потому что у Зеленского не хватает ума и зрения, чтобы увидеть дальше своего носа. Медведчук был бы полезен Зеленскому, но у президента на уме только маниакальное желание удержать власть любой ценой.

Теперь власть видит результат своей недальновидности. Можно сказать — преступной недальновидности. Россия отказалась иметь дела с Зеленским, пока тот не выполнит свою часть минских соглашений. И все, нет диалога. А без диалога нет мира.

Медведчука даже пригласили в Госдуму, чтобы на уровне парламентов мирно урегулировать острые вопросы. С Зеленским же не говорят и никуда не приглашают. Если президент не может сам добиться мира — пусть доверит это человеку, который может. Медведчук может. Мирный план по Донбассу уже написан, он одобрен странами Нормандского формата, на него согласились в Донецке и Луганске. Что еще надо?

Пусть Зеленский откровенно признается — он хочет вернуть Донбасс или нет? Если нет, тогда все понятно, пусть и дальше доводит ситуацию до точки кипения. Но все закончится войной, не надо быть гадалкой, чтобы понять это. А если Украина хочет мира — вот есть Медведчук, освободите его, прекратите политические преследования, дайте мандат на переговоры, и пусть человек сделает то, что он отличного умеет. Мир возможен — нужно лишь желание Зеленского. А беготня по миру с протянутой рукой ничего не даст», — отмечает автор.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016