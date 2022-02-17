Войти
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
соседи
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев
официально
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Медведчук - власти: «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила»

322
Медведчук - власти: «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила»

Киевский апелляционный суд не стал сегодня рассматривать апелляционную жалобу народного депутата Украины, председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука относительно домашнего ареста. Отказ мотивировали тем, что Печерский районный суд города Киева не представил Киевскому апелляционному суду дело Медведчука для проверки, а прокурор, который явился в суд, не предоставил документы, подтверждающие его полномочия на участие в деле.

Виктор Медведчук, общаясь с журналистами после суда, констатировал, что попытки власти уничтожить оппозицию продолжаются.

«Преследование ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ, ее представителей началось в далеком сентябре 2019 года. Вы знаете телефонные разговоры, которые были обнародованы в январе 2020 года: как обсуждают вопрос о возбуждении уголовных дел. А до этого в октябре ‒ ноябре 2019 года публиковались специальные задания по оперативно-розыскным мероприятиям в отношении половины фракции, то есть в отношении народных депутатов фракции ОПЗЖ», — напомнил председатель Политсовета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ.

По мнению политика, преследование оппозиции и его лично напрямую связано с тем, что ОПЗЖ и сам Виктор Медведчук настаивали и продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений.

«Началось это потому, что Зеленский и его окружение понимали: наша партия для него является костью в горле, наша партия будет продолжать политику мира, политику изменения экономической и социальной ситуации в стране. Мы будем настаивать на выполнении Минских соглашений, и это будет то главное препятствие, которое ему надо преодолеть», — подчеркнул оппозиционный политик.

Он отметил, что украинская власть в лице Зеленского демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения. И поэтому ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ в своем заявлении к 7-й годовщине подписания Минских соглашений прямо заявила, что власть, которая не желает мира, которая не делает шагов по мирному урегулированию, должна уйти в отставку.

Читайте также: Блинкен предлагает Лаврову провести встречу на следующей неделе

Как отметил Виктор Медведчук, Зеленский только говорит о единении Украины, на самом деле всеми своими действиями он не «сшивает», а еще больше раскалывает страну. И такая политика предопределяет судьбу действующей власти.

«Единение ‒ это великолепно. А как объединились с вами, с вашими закрытыми каналами? Может, их открыли? Нет. Было подчеркнуто, что вот этот праздник, который ввел в срочном, оперативном порядке господин Зеленский, будет показан всеми нашими каналами. То есть есть „наши“, а есть „их“. Это единение? Это „сшивание“ страны? Это путь к миру? Нет, это другое. Об этом другом очень хорошо когда-то сказал великий Булгаков в „Мастере и Маргарите“. Такое зловещее предсказание: „Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила“. Это все, что я хочу сказать о власти», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016