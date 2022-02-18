Медведчук три года назад в фильме Оливера Стоуна назвал причины происходящего сегодня в Украине и дал рецепт достижения мира, - журналист

Анализируя события, происходящие сегодня в Украине, невольно вспоминаешь фильм оскароносного режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

Об этом пишет журналист Полина Райтенко.

«В нем еще три года назад американец Стоун понятным языком объяснил, что произошло в нашей стране в 2014 году и почему так важно остановить войну на Донбассе. А главное, Стоун еще тогда показал, кто может достигнуть мира — Виктор Медведчук, который отвергает насажденную американцами политику разделения страны и предлагает Украине пойти путем примирения с соседями, в частности Россией.

В фильме Стоуна показаны фрагменты интервью режиссера с Медведчуком, а также Путиным. Они, а также и сам Стоун размышляют по поводу того, что произошло в Украине и как из этого выбраться. Все трое сходятся во мнении, что после 2014 года в Украине к власти пришли люди, для которых важнее выслужиться перед западными кураторами, нежели думать о собственной стране. Но главное, что они своей политикой намеренно раскалывают страну.

«Ошибка нынешней власти в том, что она выстраивает идентификацию всей страны на основе идентичности, близкой лишь части народа», — утверждал Медведчук. А ведь он оказался прав. Его курс на примирение с Россией сегодня поддерживает огромное число наших сограждан, но власть делает вид, что не замечает этого.

«Вы, украинцы, пытаетесь быть ближе к Европе. Но вы не можете идти против своей природы. Так много украинцев, у которых другие ценности. Вам не нужно заталкивать Америку себе в глотку. Вы берете худшее от Америки, как нация должников. Вы теряете свою экономику, вы берете худший вариант капитализма. Вам предстоят 90-е России. Америка делает те же вещи, что сделала с Россией в 90-х», — говорил тогда Стоун. Но правда же — нас загоняют в дефолт, уничтожают экономику, чтобы за бесценок забрать землю и превратить страну в буфер против России.

Тяжелое положение Украины выгодно тем, кто лоббирует реализацию своей продукции в нашей стране, говорит в фильме Медведчук: «Для того чтобы не было отечественного производства, для того чтобы страна из производителя превращалась в страну — приобретателя и покупателя, вот в чем интерес». А в 2022 в Киев приезжает Макрон и заставляет Зеленского подписать кабальное соглашение о покупке французской техники на миллиард евро! В обмен на якобы поддержку против России. То есть сначала Запад делает конфронтацию с Россией, а потом встает на сторону Украины и не за бесплатно помогает ей.

Искусственно созданный конфликт и фейковая поддержка — вот куда завели Украину внешние кураторы. При этом Медведчук говорит, что Байден еще в 2015 году, будучи в должности вице-президента США, вел себя как представитель метрополии по отношению к колонии Украине.

А что же Путин? А президент РФ в фильме говорит, что так или иначе Украина и Россия наладят отношения. «У нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах, это совершенно очевидный факт. Но сегодняшние власти этого явно не хотят. Но я думаю, что здравый смысл — он восторжествует, и в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — заявил он.

Первый шаг к этому — мир на Донбассе. Для этого Украине нужно выполнить свою часть минских соглашений. Медведчук уже более 7 лет твердит о том, что мы должны остановить войну. Он разработал мирный план и готов быть переговорщиков между Киевом и Москвой. Стоун в фильме спросил Путина: «Г-н Медведчук будет хорошим посредником?» И Путин твердо ответил «Да».

А спустя три года после выхода фильма — это «Да» стало еще более твердым, ведь с администрацией Зеленского Кремль отказался работать после того, как украинские власти начали преследовать Медведчука, отправили его под домашний арест, фабрикуют против оппозиции уголовные дела.

Сегодня Россия приглашает Медведчука на переговоры на уровне парламентов. Путин также готов говорить с Медведчуком. То есть абсолютно понятно, что именно Медведчук сегодня способен примирить страны. И Зеленский просто обязан дать ему такой мандат, если сама власть ничего не может сделать.

К слову, фильм Стоуна получил специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина. Его оценили и признали. Да и судя по тому, что Европа все громче требует от Зеленского выполнить «Минск», Медведчук в своих доводах оказался прав. Он был прав в причинах произошедшего и в определении путей выхода из конфликта. И сегодня политик остается, по сути, единственным украинцем, способным сделать невероятное — примирить Россию и Украину, вернуть страны на путь взаимовыгодного сотрудничества.

А фильм Оливера Стоуна стоит пересмотреть всем тем, кто ищет ответы на вопросы о ситуации в нашей стране. А особенно его стоит посмотреть Зеленскому. Может, до него дойдет, наконец», — пишет автор.